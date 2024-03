Pavla mrzí, že v USA nekandiduje na prezidenta širší spektrum osobností, řekl

Prezidenta Petra Pavla mrzí, že v USA nekandiduje na prezidenta širší spektrum osobností. Pravděpodobného republikánského kandidáta Donalda Trumpa označil za obávanou volbu, současného demokratického prezidenta Joea Bidena, který usiluje o znovuzvolení, nazval člověkem, který už splnil svoje.

Pavel to dnes řekl v rozhovoru pro Českou televizi (ČT). Slovenský premiér Robert Fico je pro Pavla zklamáním, uvedl, stejné je to podle něj také pro mnoho Slováků.

„Mě mrzí, že Spojené státy, tak velká země s tolika úžasnými lidmi, nedokázala svým voličům nabídnout širší spektrum osobností, ze kterého by si mohli vybrat,“ řekl Pavel. Volba mezi Bidenem a Trumpem je podle něj pro mnoho Američanů zklamáním, k oběma kandidátům mají velké výhrady.

K možné návštěvě v sídle amerických prezidentů Pavel řekl, že není jeho cílem dostat se do Bílého domu. Jednání s americkým prezidentem by uvítal, v Bílém domě by to byla prestižní záležitost, ale místo ani formát schůzky nejsou podstatné, dodal.

„Zklamání. Nejenom pro mě, ale myslím si, že i pro mnoho Slováků,“ řekl Pavel jako větu, kterou se měl vyjádřit k Ficovi. Postoj slovenského premiéra k zahraničním tématům je jistou komplikací vzájemných vztahů, neznamená ale jejich přerušení, dodal český prezident ve zřejmé narážce na ruskou agresi na Ukrajině. Česká vláda ve středu oznámila pozastavení česko-slovenských mezivládních konzultací, Fico a česká opozice to kritizují. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) existují výrazné rozdíly mezi ČR a Slovenskem v názorech na klíčová zahraničněpolitická témata. Česká vláda považuje za problematické například setkání slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára s ruským protějškem Sergejem Lavrovem.

Vztahy mezi ČR a Slovenskem podle Pavla jsou a budou nadstandardní, jsou dány historicky a kulturně. „Budu vyvíjet veškeré úsilí, aby úroveň vztahů na úrovni prezidentů byla zachována,“ řekl prezident. Se slovenskou vládou je třeba hledat shodu tam, kde se nabízí, uvedl také. „Pokud (česká) vláda usoudí, že ta konzultační jednání v tuto dobu by nepřinesla efekt, pak je třeba to respektovat,“ zopakoval Pavel své dřívější vyjádření.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který stojí v čele vojenské operace v Pásmu Gazy následující po vpádu palestinského teroristického hnutí Hamás do Izraele, je podle Pavla příliš zapouzdřený v konzervativním vidění řešení situace na Blízkém východě. „Už nemá většinovou podporu ani ve své vlastní zemi,“ řekl český prezident k Netanjahuovi. (ČTK)