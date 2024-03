Šimečka: Kroky jedné vlády nemohou narušit vztahy mezi Českem a Slovenskem

Společných zájmů mezi Českem a Slovenskem je tolik, že výroky jednoho premiéra, ministra zahraničí a kroky jedné vlády to nemohou narušit, uvedl slovenský opoziční lídr Michal Šimečka k roztržce Prahy a Bratislavy ohledně řešení válečného konfliktu na Ukrajině.

Dnešní odpolední schůzkou s předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) završil dvoudenní pobyt v Praze, během kterého jednal s koaličními politiky včetně premiéra Petra Fialy (ODS). Fiala dopoledne přijal místopředsedu slovenské Národní rady v Kramářově vile. Česko Šimečka navštívil den poté, co vláda kvůli rozdílnému pohledu na válečný konflikt na Ukrajině rozhodla o pozastavení konzultací se slovenským kabinetem premiéra Roberta Fica. Podle svých slov chtěl vzkázat, že Slovensko není pouze premiér Fico.

„Byla to pracovní cesta, jsem místopředseda Národní rady, takže jsem se setkal s předsedkyní Sněmovny a poslanci. Zároveň jsem předseda strany, takže jsem měl jednání i s předsedy jiných politických stran. Je pochopitelné, že když nejsem představitelem exekutivy, nemám mandát na diplomatické vyjednávání, to ale ani nebylo, byly to politické diskuse. Pro mne bylo důležité odevzdat vzkaz, že Slovensko chce a bude dobrým proevropským partnerem,“ řekl Šimečka novinářům po jednání s Adamovou.

Jednání se podle Adamové týkalo spolupráce parlamentů a také vzájemných vztahů Česka a Slovenska, které stále považuje za nejužší. Uvedla, že nelze ignorovat, co se v poslední době na Slovensku ve vztahu k Ukrajině děje. Kroky tamních představitelů označila za znepokojivé. Současně podle ní ale reakce české vlády nevylučuje pokračování v péči o vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi. Se Šimečkou konstatovali, že oba mají rodiny i na druhé straně hranice.

Bratislava za vlády premiéra Fica zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob, ruskou invazi na Ukrajinu oficiálně označuje za porušení mezinárodního práva a podporuje územní celistvost napadené země.

Šéf slovenské vládní strany SNS a místopředseda parlamentu Andrej Danko dnes podobně jako Fico v minulých dnech kritizoval rozhodnutí české vlády pozastavit mezivládní konzultace. „Toto byla velmi neslušná diplomatická reakce ve vztahu k naší vládě. Toto si naše vláda nezaslouží, jak se zachoval pan Fiala,“ řekl Danko. Uvedl také, že Rusko není v konfliktu na Ukrajině agresorem, ale hájí své zájmy. Českého premiéra Danko kritizoval také za jeho dnešní schůzku s Šimečkou. „Je směšné, když Fiala odmítne jednání s Ficem a dnes přijme toho popletu Šimečku. Je jasné, že pan Fiala hraje politiku s našimi liberály, aby právě naši vládu znevažoval,“ uvedl Danko v rozhlasovém pořadu RTVS. Tvrdil rovněž, že Šimečka nemá žádný mandát na schůzku s předsedou české vlády. (ČTK)