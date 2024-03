Počet případů černého kašle na jihu Čech nadále stoupá. Hygienici v uplynulém týdnu evidovali dalších 139 pacientů. Je to největší mezitýdenní nárůst od ledna. V tomto roce hygienici na jihu Čech registrovali 496 případů černého kašle. V ČR je za leden a únor téměř 1700 případů, což je čtyřikrát více než loni za celý rok.

„Dynamika šíření roste přibližně od šestého kalendářního týdne, a to především ve školních kolektivech středních škol a vyšších ročníků základních škol hlavně na Českobudějovicku,“ uvedla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Hygienici věří, že nárůst na Českobudějovicku by mohly zbrzdit jarní prázdniny, které dnes v okrese začínají. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) ČTK řekl, že kraj jako zřizovatel středních škol nedal žádné plošné nařízení. „Každá škola si to řeší individuálně podle aktuální situace,“ uvedl.

Nízký výskyt nákazy je mezi vysokoškoláky, malými dětmi a také ve skupině seniorů nad 75 let. „Mezi dětmi do jednoho roku, což je věková skupina, která je co do průběhu a následků nejzranitelnější, protože děti do tří měsíců nemohou být očkovány a základní očkování je ukončeno v jednom roce věku dítěte, registrujeme v Jihočeském kraji devět případů. Z toho tři nové přibyly v tomto týdnu,“ řekla Kotrbová.

V porovnání s černým kašlem klesá počet případů akutních respiračních infekcí. Momentálně jich v Jihočeském kraji připadá 1426 na 100 000 obyvatel. Je to o 5,3 procenta méně v porovnání s minulým týdnem. „Co se týče jednotlivých věkových kategorií, počet akutních respiračních onemocnění poklesl ve všech, nejvíce mezi dospělými ve věku 25 až 64 let a mladými lidmi od 15 do 24 let,“ řekl Kotrbová. (ČTK)