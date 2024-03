Video dne: Václav Havel v dubnu vstoupí do českých kin

Do dnešní půlnoci je v iVysílání České televize dostupný na Oscara nominovaný dokument 20 dnů v Mariupolu. Vrhá se přímo do víru událostí v ukrajinském městě napadeném Ruskem: na operační sály mariupolské nemocnice, do uliček mezi raketami zdevastovanými domy, do explozemi poškozených bytů i děsivě pustých ulic.