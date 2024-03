Von der Leyen: Námořní humanitární koridor do Gazy by měl začít fungovat už tento víkend

Námořní humanitární koridor do Pásma Gazy by měl začít fungovat už tento víkend. Na Kypru to oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen.

Pilotní zkušební provoz by měl být spuštěn už během dnešního dne. Z Larnaky by měla vyplout loď s potravinovou pomocí, kterou shromáždila americká humanitární organizace World Central Kitchen (WCK) s podporou Spojených arabských emirátů.

Kypr se nachází pouhých 370 kilometrů od Gazy a o možnosti vytvořit námořní koridor, který by mohl poskytovat nepřetržitou pomoc nevinným civilistům v Gaze, se hovoří již od začátku konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v říjnu loňského roku.

Ursula von der Leyen přijela na Kypr ve čtvrtek večer a jednala také s kyperským prezidentem Nikosem Christodulidisem. Dnes navštívila přístav Larnaka, odkud se bude pomoc do Pásma Gazy vozit. Izrael již dříve oznámil, že je připraven umožnit lodní dopravu humanitární pomoci, která projde bezpečnostní kontrolou na Kypru.

Spolupráci několika zemí

Na celé operaci se podílí Evropská komise, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemsko, Kypr, Spojené arabské emiráty, Británie a Spojené státy, napsala EK v prohlášení. Námořní koridor má fungovat ve spolupráci s vrchní koordinátorkou OSN pro humanitární pomoc a obnovu v Gaze Sigrid Kaagovou.

O námořním koridoru do Gazy se hovoří od konce loňského roku. Spojené státy nyní zesílily tlak na Izrael k realizaci tohoto plánu poté, co minulý týden zemřela víc než stovka Palestinců u města Gaza ve snaze získat jídlo z humanitárního konvoje. Podle izraelské armády byla většina obětí ušlapána v tlačenici, podle palestinských zdrojů a svědků incidentu na dav také stříleli izraelští vojáci, kteří konvoj doprovázeli.

Humanitární pomoc do Pásma Gazy, která byla už od října nedostačující, se výrazně snížila minulý měsíc. Její distribuci ztěžují násilnosti hladových Palestinců a podle nevládních organizací jí brání i Izrael. V úterý například organizace Světový potravinový program (WFP) uvedla, že se pokusila na sever Pásma Gazy doručit 14 kamionů s humanitární pomocí, ale izraelští vojáci je tam nepustili. Po třech hodinách čekání u kontrolního stanoviště se konvoj obrátil a následně ho vyraboval dav zoufalých Palestinců. (ČTK)