Úřad OSN pro Palestince nedostal od států na 450 milionů dolarů, řekl jeho šéf

Úřadu pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) nedostal od 16 států, které mu v lednu pozastavily financování, zhruba 450 milionů dolarů (10,4 miliardy korun), které měl přislíbeno. Šéf úřadu Philippe Lazzarini to řekl v rozhovoru, který dnes zveřejnil španělský deník El País.

Státy financování pozastavily poté, co UNRWA rozvázal smlouvy s 12 zaměstnanci, o kterých Izrael tvrdil, že se podíleli na teroristickém útoku ze 7. října. Podle Lazzariniho má úřad, který pomáhá i v Pásmu Gazy, peníze do konce dubna.

Po zveřejnění tvrzení izraelských úřadů, že 12 zaměstnanců UNRWA se podílelo na teroristickém útoku hnutí Hamás na izraelské území ze 7. října, 16 států pozastavilo své financování tohoto úřadu OSN. Byly mezi nimi i významní dárci jako Spojené státy či Německo. Úřad slíbil záležitost vyšetřit a OSN ustanovila nezávislý tým vedený bývalou francouzskou ministryni zahraničí Catherine Colonnaovou.

„Situace je stále velmi nejistá. Měli bychom být schopni fungovat do konce dubna,“ řekl listu El País Lazzarini. Po pozastavení financování od některých států představitelé UNRWA tvrdili, že úřadu peníze vystačí do konce února. „Dostali jsem ale od té doby nějaké příspěvky,“ uvedl Lazzarini. Zhruba 50 milionů eur uvolní Evropská komise, dodatečné dary ve výši 50 milionů dolarů tento týden oznámily také Irák a Katar. Španělsko dnes oznámilo, že vyplatí do zhruba šesti týdnů UNRWA příspěvek ve výši 20 milionů eur.

UNRWA čelí kritice ze strany Izraele, který chce, aby úřad přestal působit v Pásmu Gazy. Izraelské úřady tento týden uvedly, že pro UNRWA pracuje zhruba 450 členů Hamásu a dalších palestinských militantních skupin. UNRWA má celkem 13 000 zaměstnanců. Podle Lazzariniho Izrael útočí na úřad, protože chce zpochybnit status Palestinců jako uprchlíků. „To je ale docela krátkozraké, protože status uprchlíka palestinských utečenců není vázán na služby, které poskytuje UNRWA,“ řekl šéf úřadu. (ČTK)