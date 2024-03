Ministr školství a senátor Bek (STAN) nebude na podzim znovu kandidovat do Senátu

Ministr školství a senátor za brněnský obvod 59 Mikuláš Bek (STAN) dnes oznámil, že na podzim v doplňovacích volbách do Senátu nebude senátorský mandát obhajovat. Informoval o tom na síti X, informaci ČTK potvrdila mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.

Bek své rozhodnutí zdůvodnil tím, že se chce plně věnovat potřebným změnám ve školství.

„Chci se plně věnovat potřebným změnám v resortu školství, což by při intenzivním zapojení do kampaně nebylo možné. Aktivní účast v kampani, která startuje již v létě, by navíc mohla negativně ovlivnit prosazení nutných změn, na nichž je nyní shoda napříč politickým spektrem,“ uvedl Bek na sociální síti.

Doplnil, že o svém rozhodnutí informoval vedení STAN a kolegy v Brně. Devětapadesátiletý Bek je senátorem za obvod Brno-město 59, ve volbách v roce 2018 se v druhém kole utkal s bývalým ředitelem Českého rozhlasu Brno Jaromírem Ostrým, který kandidoval za ANO, získal tehdy 72,4 procenta hlasů. Bývalý rektor Masarykovy univerzity Bek byl v současné vládě Petra Fialy (ODS) od prosince 2021 do května 2023 ministrem pro evropské záležitosti, poté ministrem školství. (ČTK)