Moravskoslezský kraj otevřel cestu k možnému vzniku Strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku. Zastupitelé rozhodli o přípravě aktualizace zásad územního rozvoje, která umožní proměnu lokality v rozvojovou zónu.

Vláda už ve středu schválila, že zahájí přípravu těchto ploch pro příchod významného investora. Server iRozhlas uvedl, že stát chce v Dolní Lutyni postavit takzvanou gigafactory, tedy továrnu na výrobu baterií do elektroaut za 200 miliard korun. Jméno investora zatím oficiálně zveřejněno nebylo, podle dnešních informací Mladé fronty Dnes by mělo jít o jednu z jihokorejských firem, s největší pravděpodobností Samsung.

Nová rozvojová zóna by měla vzniknout na ploše maximálně 280 hektarů, která bude po aktualizaci územního plánu určena pro výrobu a skladování. Vymezena bude také dopravní infrastruktura tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost Strategického podnikatelského parku. „Areál bude preferovaně napojen na nadřazenou komunikační síť (dálnice D1) a zároveň na novou železniční vlečku napojenou z vlakové stanice Dětmarovice,“ uvádí materiál pro zastupitelstvo.

Návrh aktualizace zásad územního rozvoje počítá i s vymezením koridorů pro nové trasy vodovodu průmyslové vody, pitné vody i předčištěné odpadní vody. „Napojení elektrické energie, plynu a vody by mělo být vedeno pokud možno de facto společným koridorem od elektrárny Dětmarovice, která je zdrojem dostatečných kapacit těchto médií ve vzdálenosti do dvou kilometrů od zájmového území,“ píše se v návrhu.

Aktualizací zásad územního rozvoje se kraj začal zabývat na návrh ministerstva průmyslu a obchodu. Podle středečního vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) existuje velká šance, že se podaří investici do Česka přivést, pokud příprava bude postupovat rychle. Příchod strategického investora by mohl znamenat vznik až 7000 pracovních míst. Chystané změny by kraj mohl stihnout schválit ještě v letošním roce. Chce je totiž připravit ve zrychleném řízení, což dnes kritizovali někteří zastupitelé.

Petr Očko, který je pověřen řízením státní agentury CzechInvest, zastupitelům přislíbil, že ministerstvo je připraveno jednat o vzniku zóny s dotčenými obcemi i jejich občany. Podle něj je cílem maximálně zohlednit zájmy místních lidí. Poukázal na to, že pro strategického investora nelze využít brownfieldy, protože nejsou dostatečně připraveny.

Území se nachází mezi Dolní Lutyní a její místní částí Věřňovice, sousedí s ním také město Bohumín. Je v těsné blízkosti polské hranice a v sousedství chráněné přírodní oblasti. V minulosti se tento prostor zvažoval pro automobilku Hyundai, která nakonec svou továrnu vybudovala v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. (ČTK)