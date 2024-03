Policie kvůli likvidaci nalezené munice z války uzavřela okolí Dolního Dvořiště

Policie uzavřela prostor u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Pyrotechnici tam budou likvidovat patrně válečnou munici nalezenou ve středu při stavbě dálnice D3.

Policie nevylučuje, že uzavře i silnici mezi Dolním Dvořištěm a Rybníkem a také železnici. ČTK to řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

„Při pracích na stavbě dálnice není výjimkou, že se munice v zemi nalezne. Ale tentokrát to bylo mimořádně velké množství,“ uvedl mluvčí. Jde o torza zbraní a munici ze druhé světové války. Část munice policejní pyrotechnici zlikvidují na místě. „Musí nejprve zjistit množství toho, co se bude likvidovat, a podle toho se určí rozsah uzavření prostoru,“ řekl Matzner.

Stavbu úseku dálnice D3 Nažidla – Dolní Dvořiště, na němž se munice našla, zahájilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začátkem ledna. Náklady na vybudování 3,5 kilometru dlouhého úseku činí 875 milionů korun. V provozu je nyní 70 kilometrů D3, která má v budoucnu spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celou D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí chce stát podle ministerstva dopravy dokončit do roku 2031, jihočeskou část do roku 2026. (ČTK)