Komentář Michala Liptáka: Co se děje v Gaze, drasticky potvrzuje, že reakce na tisíce mrtvých dětí závisí na tom, kdo je zabíjí. Pokud nepřítel, pak jde o ohavné zločiny; pokud spojenec, pak jsou to bohužel „lidské štíty“, je to smutné, ale jinak to nejde.