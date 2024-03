Varšavané uctili památku Bělorusky, která zemřela po brutálním znásilnění

Pietní průvod dnes večer ve Varšavě uctil památku pětadvacetileté Bělorusky, která se v polském hlavním městě stala v únoru obětí brutálního přepadení a znásilnění. O pět dní později zemřela v nemocnici. Zločin šokoval zemi.

Pietní akci zorganizovaly aktivistky z Polska, Běloruska a Ukrajiny. Lidé v centru Varšavy kladli květiny a zapalovali svíčky na památku mladé ženy, která je známa pouze jako Liza či Lizaveta. „Přišla sem do Polska za lepším životem, ale v Polsku o život přišla,“ řekla truchlícím polská umělkyně a feministka Maja Staśko.

Lidi rozhořčily zprávy, podle kterých zločin viděly svědkyně, ale nijak nereagovaly. „Nebuď lhostejný,“ hlásal jeden z nápisů.

„Nemůžeme vrátit Lize život. Ale můžeme být jejím hlasem, hlasem všech žen, které zažily násilí. Nelze zůstat potichu,“ vzkázala z litevského exilu vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouskaja. Piety se zúčastnil osobně jiný opoziční politik v exilu, bývalý běloruský ministr kultury Pavel Latuška.

Na místě činu se podle listu Gazeta Wyborcza sešla asi tisícovka lidí, aby se rozloučili s pětadvacetiletou Lizou a zúčastnili se „pochodu mlčení“ k varšavské dominantně, Paláci kultury a vědy.

„Jsme tu, aby svět byl bezpečnější. Abychom se nemusely bát, aby se nemusely bát naše dcery, aby se nebály ženy, které přijely do Polska,“ prohlásila na úvod demonstrace aktivistka Staśková. Jiná žena hovořila o vlastní zkušenosti, kdy ji v centru Krakova napadl muž. Zatelefonovala na policii, ale uslyšela, že „přece vás neznásilnil“. „Ten úchyl se choval jako ruští zločinci: škrtil, znásilňoval, kradl a odešel do obchodu. Je to všechno jako přes kopírák. Spáchal zločin a šel dál jakoby nic,“ prohlásila jedna z přítomných Ukrajinek.

Útočník v masce a s nožem mladou Bělorusku napadl, když se vracela ráno 25. února domů. Poté ji zatáhl do blízkého dvora, kde ji brutálně zbil a znásilnil. Znásilnění přitom viděly dvě ženy, které šly okolo a na chvíli se zastavily, což zachytily kamery. Znásilňované ženě ale nepomohly, protože podle své výpovědi na policii měly za to, že se dívají na dva lidi bez domova mající konsensuální sexuální styk. Svědkyně ve své výpovědi také uvedly, že muž je vulgárním jazykem přesvědčoval, aby odešly. Že byly svědky útoku, jim podle jejich tvrzení došlo až ze zpráv v médiích.

Ženu v bezvědomí našel vrátný a zavolal na policii. Běloruska zemřela v nemocnici. Policie zadržela podezřelého, jímž je třiadvacetiletý Polák, identifikovaný pouze jako Dorian S. Byl obviněn z loupeže, sexuálního napadení a pokusu o vraždu. Hrozí mu až doživotí. (ČTK)