Neohrožujeme žádné vztahy se Slovenskem, vzkázal Fiala Ficovi

„Neohrožujeme žádné vztahy se Slovenskem. Dáváme najevo, a myslím, že je to naše povinnost, že stojíme na straně Západu,“ řekl premiér Petr Fiala v pořadu Co na to premiér na CNN Prima News. Reagoval tak na slovenského premiéra Roberta Fica, který se kriticky vyjádřil ke zrušení mezivládních konzultací.

„Slovensko je pro nás bratrská země, jsme spojeni historicky, máme k sobě blízko. V klíčové věci má ale současná slovenská vláda diametrálně odlišnou pozici. My si myslíme, že je to pozice, která nesouzní s celkovou pozicí, kterou má západní svět, ale že to je pozice, která trošku nahrává zájmům Vladimira Putina,“ řekl premiér. (CNN Prima News)