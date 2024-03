Babiš kritizuje vládu za přerušení mezivládních konzultací se Slovenskem

„Neohrožujeme žádné vztahy se Slovenskem. Dáváme najevo, a myslím, že je to naše povinnost, že stojíme na straně Západu,“ řekl premiér Petr Fiala v pořadu Co na to premiér na CNN Prima News. Reagoval tak na slovenského premiéra Roberta Fica, který se kriticky vyjádřil ke zrušení mezivládních konzultací.