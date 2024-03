Kladenská debata s Pavlem se věnovala i marihuaně či boji s dezinformacemi

Kladenská debata prezidenta Petra Pavla s občany se věnovala i marihuaně, boji s dezinformacemi, milostem či energetice. Část témat byla připravená předem. Pavel se ohlížel za prvním rokem svého mandátu i za úterní návštěvou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Sál Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na kladenském náměstí Sítná byl zcela zaplněný, účastnilo se kolem 300 lidí, kromě veřejnosti obsadili část míst i novináři. Šlo o první ze série regionálních debat s prezidentem, kterou organizuje Deník.cz. Prezident je ve Středočeském kraji na dvoudenní návštěvě.

Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) pozvání na dnešní debatu podle pořadatelů nepřijal, za představitele města se zúčastnil náměstek kladenského primátora Robert Bezděk (ANO).

„Já si rozhodně nemyslím, že bychom měli mít všichni jeden uniformní názor,“ řekl hned v úvodu besedy prezident. Někdy mu vadí, že lidé někdy nechtějí komunikovat a nechtějí argumenty vyslyšet. V boji s fake news prezident zdůraznil roli prevence a vzdělávání, nikoli cenzury. Vláda podle něj má snahu se k tématu vrátit a spojit jej se strategickou komunikací, ve které není podle Pavla také nejsilnější.

Kancelář prezidenta od letošního roku výhradně rozhoduje o žádostech o milost, prezident zatím žádnou neudělil. V Kladně dnes řekl, že žádostí chodí velké množství. Agendě se věnuje oddělení specialistů, kteří problematice rozumí, pak následuje o řadě z nich jednání přímo s ním. „Jedná se o případy, kde je milost na zvážení,“ vysvětlil. Institut milosti nechce Pavel nadužívat, proto si dává na čas, aby si byl opravdu jist, že daný případ si milost zaslouží. V předchozí desetileté éře Miloše Zemana milosti v první fázi posuzovalo ministerstvo spravedlnosti a Hradu postupovalo pouze ty, které splňovaly Zemanem nastavené podmínky. Udělení milosti je pravomoc, kterou má prezident danou ústavou.

Jeden z dotazů dnes v Kladně padl na postoj k legalizaci marihuany. Podle prezidenta legalizace neznamená anarchii, k zajištění vyšší bezpečnosti by pomohla regulace, aby se marihuana a její kvalita dostaly pod kontrolu, což by mohlo snížit rizika užívání této látky. „Není to samozřejmě ideální, ale je to menší zlo, než jak to je teď,“ dodal prezident. (ČTK)