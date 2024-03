Senát schválil sjednocení základních volebních pravidel beze změn

Senát schválil beze změn sjednocení základních volebních pravidel. Nedoplnil je o korespondenční formu hlasování pro Čechy v zahraničí, jak to žádal senátor Marek Hilšer z klubu Starostů. Vládní koalice chce tuto úpravu prosadit samostatnou novelou.

Zákon, který nyní dostane k podpisu prezident, má spolu s přijatou ústavní novelou zavést od roku 2026 pevný říjnový termín obecních, senátních a regionálních voleb, aby se zabránilo jejich posunování směrem k létu. Norma má také přinést vytvoření jednotného informačního systému voleb, snadnější získání voličských průkazů, elektronizaci podávání kandidátních listin nebo zestručnění hlasovacích lístků pro senátní a prezidentské volby.

Poslanecká verze zákona vychází z dlouho chystané vládní předlohy. Na rozdíl od ní zachovává hlasování ve dvou dnech. Původně kabinet na návrh ministerstva vnitra požadoval jednodenní hlasování pouze v pátek tak, jak je to obvyklé v dalších evropských zemích. Předseda poslanců STAN Josef Cogan dal zachování dvou hlasovacích dnů do souvislosti s tím, že je potřeba nejprve odstranit problémy se zdlouhavým sčítáním hlasů při komunálních volbách hlavně ve velkých městech.

Snadnější získání voličských průkazů a elektronizace podávání kandidátek má podle předlohy umožnit centrálně vedený informační systém voleb. Obsahovat má jednotný seznam voličů a okrskových volebních komisí a registr kandidátních listin. Možnost podávat kandidátní listiny prostřednictvím elektronického formuláře by podle tvůrců měla odstranit chybovost při předkládání kandidátek. O voličský průkaz, s nímž je možné hlasovat v kterékoli volební místnosti, by lidé mohli požádat na kterémkoli obecním úřadě, nemuseli by kvůli tomu cestovat do domovské obce.

Návrh počítá rovněž s racionalizací volebních okrsků, které by obce mohly snížit ze současných zhruba 14 800 přibližně o 1000. Podle navrhovatelů by to mohlo ušetřit ročně asi 11,8 milionu korun.

V případě dvoukolových senátních a prezidentských voleb by kandidáti v prvním kole měli být uvedeni na jednom hlasovacím lístku. Toto opatření by podle předkladatelů mělo snížit náklady na tisk a distribuci volební lístků o dvě desítky milionů korun. (ČTK)