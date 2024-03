Vláda zahájí přípravu ploch v Dolní Lutyni pro příchod významného investora

Vláda zahájí přípravu ploch v Dolní Lutyni na Karvinsku pro příchod významného zahraničního investora. Projekt by měl přinést nová pracovní místa, přispět k energetické bezpečnosti a zvýšit konkurenceschopnost Česka, řekl premiér Petr Fiala (ODS). Další podrobnosti o investici sdělit odmítl.

Server iRozhlas dnes napsal, že stát chce v Dolní Lutyni postavit takzvanou gigafactory, tedy továrnu na výrobu baterií do elektroaut za 200 miliard korun.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) řekl, že dohoda s možným investorem neumožňuje zveřejnit jeho jméno. „Já bych se o ty informace rád podělil, ale tím bych ohrozil celý ten projekt,“ řekl. Zdůraznil ale, že to je velká společnost z demokratické země, se kterou má Česko dlouhodobě dobré vztahy. Investice by v případě realizace byla v objemu stovek miliard korun a mohla by vytvořit tisíce pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) doplnil, že projekt by mohl znamenat velkou příležitost nejen pro Karvinsko a pro Moravskoslezský kraj, ale pro celé Česko. Podle něj je velká šance, že se podaří investici do Česka přivést, pokud příprava bude postupovat rychle a podaří se udržet diskrétnost. Za výhodu označil, že projekt má podporu kraje i místních obcí.

Průmyslový park v blízkosti chráněného území

Podle Síkely se vláda připravuje na komunikaci s obcemi i s místními obyvateli, jakmile to dohoda s investorem umožní. Kabinet se také chce věnovat ochraně blízké ptačí oblasti a připravuje opatření, která zachovají její ochrannou funkci.

Projektem se bude ve čtvrtek zabývat i krajské zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. „Plocha bude určena zejména pro oblast výroby, zpracovatelského průmyslu, center strategických služeb, průmyslu vyspělých technologií, technologických center a center v oborech vědy a výzkumu. Přípustným využitím bude technická a dopravní infrastruktura, související skladovací plochy,“ uvádí materiál pro zastupitelstvo. Přípustné jsou také komerční či ubytovací aktivity, vyloučena naopak bude samostatná funkce skladování bez návaznosti na převažující funkci výroby.

Území se nachází mezi Dolní Lutyní a její místní částí Věřňovice, sousedí s ním také město Bohumín. Je v těsné blízkosti polské hranice a v sousedství chráněné přírodní oblasti. V minulosti se tento prostor zvažoval pro automobilku Hyundai, která nakonec svou továrnu vybudovala v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. (ČTK)