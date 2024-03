Účinnost korespondenční volby koalice posouvat nechce, od metody rozpočítávání hlasů možná ustoupí

Koalice a opozice projednávala možné změny parametrů korespondenční volby pro občany žijící v zahraničí. Opozice tuto změnu odmítá a v lednu kvůli ní obstruovala jednání dolní komory šest dní. Koalice ji naopak hodlá prosadit za každou cenu už pro sněmovní volby v roce 2025.

„Byla to naprosto věcná nekonfliktní debata a bavili jsme se o jednotlivých ustanoveních. My jsme tam přišli s racionálním balíčkem a snažili jsme se v něm postihnout věcné body,“ řekla předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Už dříve žádali posun účinnosti zákona na rok 2026 tedy po příštích sněmovních volbách. Ale tam – jak řekla – se svými požadavky neuspějí.

Kromě toho ANO na Ústavně-právním výboru navrhovalo, aby se hlasy ze zahraničí rozpočítaly mezi čtyři nejpočetnější kraje a nikoli mezi dva. Tady by teoreticky mohli uspět, naznačoval na jednání výboru předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Kromě toho také chtěli zavést postih za manipulaci s hlasy v prezidentských volbách. V tom s nimi koalice podle poslankyně STAN Lucie Potůčkové souhlasí.

Volba na dálku jen u lidí, kteří mají vztah k ČR

ANO také požadovalo, aby právo volit na dálku, měli jen lidé, kteří prokáží, že mají v Česku nějaký vztah – že tu kupříkladu v minulosti žili, mají tu nemovitost nebo něco podobného.

Také na výboru prosazovali, aby se hlasy ze zahraničí posílaly do Česka a počítaly se tady a nikoli na ambasádách zemích, kde konkrétní voliči žijí.

Benda po středečním jednání řekl, že je předčasné říkat, co dohodli. Současně vzkázal, že i když dohody zkrachují a budou opět hrozit obstrukce, bude sedět na plénu měsíce, aby změnu prosadil.

Zmírnit obavy opozice i veřejnosti

„My jsme řekli, že korespondenční volbu prosadíme. Už jsme na tom strávili šest dní a můžeme se o tom bavit šest měsíců. Jsme na to připraveni. Ale pokud najdeme cestu, jak zmírnit obavy opozice, považujeme to za užitečné ne kvůli našemu času ale kvůli tomu. abychom zmírnili obavy veřejnosti,“ řekl Benda po schůzce.

„Budeme pokračovat příští týden a požádala jsem, aby pozvali experty z ministerstva zahraničí a vnitra,“ dodala Schillerová.

Koncem března by měl pozměňující návrhy projednat Ústavně-právní výbor sněmovny a v půlce dubna by se novela pohla dostat do druhého čtení.