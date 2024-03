Senát schválil novelu zákona o zbraních a střelivu, pro hlasovalo 66 ze 74 přítomných zákonodárců, proti jeden. Prodejci zbraní by nově měli povinně hlásit podezřelé nákupy zbraní, lhůta pro lékařské prohlídky se zkrátí na pět let.

Navrhovatel novely zákona o zbraních a střelivu Vít Rakušan (STAN) mluví k senátorkám a senátorům. Reprofoto: Senát Parlamentu ČR

Zákon rovněž umožní držitelům zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku, lhůta povinných kontrol u praktického lékaře se ze současných deseti zkrátí na pět let. Novela na rozdíl od původní vládní předlohy zachovává právo pořizovat, vlastnit a nosit zbraně za zákonných podmínek. Novelu nyní dostane k posouzení a podpisu prezident Petr Pavel.

Zákon v případě schválení nabyde účinnosti až od roku 2026 kvůli digitalizaci centrálního zbraňového registru a jeho propojení s dalšími policejními i zdravotnickými databázemi. Po prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy mají být některé pasáže novely ještě letos zahrnuty do stávajícího zákona, a to pomocí dílčí novely.

Jednoznačnému hlasování předcházela pestrá debata

Na plénu Senátu vystoupil ministr vnitra Vít Rakušan, který členy horní komory seznámil se změnami, které zákon obnáší.

Jeden ze zpravodajů zákona, senátor Václav Láska (klub SEN 21 a Piráti) v úvodu ostře zkritizoval uskupení Liga Libe, které podporuje držitele zbraní v Česku a podle Lásky deformuje veřejnou debatu o zbraních. „Máme tu uskupení Liga Libe, které do diskuze vstupuje velmi agresivně. Jakmile někdo něco namítne, vylepí to na své sociální sítě a spustí šikanu. Blázniví a šílení aktivisté, to je přesně ta nálepka, kterou bych uskupení dal,“ prohlásil v úvodu debaty s tím, že nechce všechny držitele zbraní házet do jednoho pytle.

V několikahodinové rozpravě vystoupilo na plénu 15 senátorek a senátorů. Přestože většina z nich přednesla jisté výhrady, vyjádřili se nakonec pro schválení novely. Senátorka Hana Kordová Marvanová (klub ODS a TOP 09) ministra vnitra Rakušana vyzvala, aby diskuze o zbraních neskončila u aktuální novely.

Kordová Marvanová stejně jako senátor David Smoljak (klub STAN) se následně ministrovi přihlásili do pracovní skupiny, která řeší další možné úpravy zbraňové legislativy, místopředsedkyni horní komory Jitku Seitlovou (klub KDU-ČSL) zajímalo, kdy skupina přijde s dalšími návrhy. Někteří senátoři zmínili, že při ročním počtu průměrně 3000 nových žadatelů o zbrojní průkaz je podle nich reálné, aby tento počet zvládli kliničtí psychologové otestovat.

Zazněly také argumenty, že pokud by se o bezpečnost staraly pouze státní složky, zůstaly by zbraně pouze v rukách zločinců, někteří senátoři se dále odkazovali také na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (Rostislav Koštial z klubu ODS a TOP 09), Járu Cimrmana nebo akční film v hlavní roli s Tomem Cruisem (nezařazená senátorka Daniela Kovářová, která jako jediná hlasovala proti přijetí zákona).

Podle senátora Marka Hilšera (klub STAN) příliš často zaznívá, že Česko má nejlepší zbraňovou legislativu na světě. Senátor Tomáš Töpfer (ODS a TOP 09) v debatě naopak zmínil, že společnost bude bezpečnější, pokud bude zbraň legálně vlastnit více lidí.

Konec muničních průkazů a licencí

Horní komora Parlamentu následně hladce schválila i související novelu zákona o munici. Nakládání s vojenskou municí (granáty, bomby, miny, letecké pumy nebo dělostřelecké náboje ráže 20 milimetrů a větší) by nově mělo mít vlastní zákonná pravidla.

Nový zákon počítá podobně jako chystaný samostatný zbraňový zákon se zrušením fyzických dokladů, jakými jsou muniční průkaz či licence, a stanovuje přísnější podmínky pro získání a držení oprávnění k manipulaci s municí. Vztahovat se bude také na ženijní munici, demoliční nálože nebo pyrotechnické prostředky. (Deník N / ČTK)