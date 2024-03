Pozemní síly francouzské armády mají poprvé problém sehnat rekruty. Každoročně naverbují 16 000 tisíc vojáků, ke konci loňského roku jich ale do tohoto stavu dva tisíce chyběly, uvedl náčelník generálního štábu pozemních sil francouzské armády Pierre Schill.

Zájem o službu v armádě klesl kvůli horší fyzické kondici mladých lidí během pandemie covidu-19. Méně atraktivní jsou také platy, protože po odchodu francouzských jednotek ze západní Afriky přijdou vojáci o příplatky za zahraniční mise, píšou francouzská média.

Schill jako další důvody menšího zájmu zmiňuje demografickou křivku stárnoucí Francie, přičemž o službu u vojska mají podle náčelníka zájem zejména mladí muži s touhou po dobrodružství. Dobrou zprávou pro francouzskou ekonomiku je klesající nezaměstnanost, ta ale zvyšuje konkurenci mezi zaměstnavateli na trhu práce, a armáda je tak v těžší pozici, řekl Schnill serveru La Dépêche během návštěvy jednotek v Toulouse.

Armáda se snaží oslovit potenciální rekruty na fórech pro mládež, pořádá akce na odborných středních školách nebo kampaně na sociálních sítích. Novým i stávajícím zájemcům nabízí také podporu pro rodiny a to vše v době, kdy válka na Ukrajině klepe i na dveře Evropy, píše agentura AFP.

Francie se po vlně odporu k francouzské přítomnosti stahuje z oblasti Sahelu. Africké zkušenosti umožnily francouzským vojákům získat zkušenosti z boje, řekl serveru SudOuest jeden z těch, kteří tam sloužili. Vojáci si cenili i platu v době nasazení v Sahelu, kdy dostávali v průměru dvaapůlkrát vyšší mzdu, uvedl tentýž voják pod podmínkou anonymity.

Více vojáků v posledních letech potřebuje samotná Francie. Po teroristických útocích v roce 2015 Paříž spustila operaci Sentinelle, která do ulic měst přivedla preventivní vojenské hlídky. Další výzvou letošního léta budou letní olympijské hry v Paříži, na jejichž bezpečný průběh bude vedle policistů a četnictva dohlížet i 15 000 vojáků, píše AFP.

Francie je na tom s náborem podle serveru SudOuest lépe než jiné evropské země. Z francouzských pozemních sil každý rok odejde 16 000 vojáků do výslužby nebo do důchodu a stejný počet jich nastoupí. V Británii je poměr na osm odchodů jen pět nových rekrutů. Německo dokonce zvažuje opětovné zavedení odvodů. V Česku se letos začalo mluvit o možnosti zavedení administrativních odvodů do armády, aby stát získal přehled o tom, s kým může počítat pro obranu státu. (ČTK)