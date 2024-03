Slovenská ministryně chce výměnu vedení rozhlasu a televize, RTVS se dělit nemá

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová chce prosadit výměnu vedení veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS), které se dostalo do funkce za bývalé vlády. Ministryně naopak ustoupila od záměru rozdělit RTVS na dvě instituce, samostatnou televizi a rozhlas.

Šimkovičová to řekla listu Pravda. RTVS stejně jako některá soukromá média na Slovensku čelí kritice nynějších vládních politiků, kteří nastoupili do úřadu loni na podzim. Například RTVS opakovaně odmítla výtky, že není objektivní.

„Tím, že se nebude měnit RTVS, tak v první řadě musíme vyměnit vedení RTVS,“ řekla Šimkovičová.

V úterý, kdy ministryně rozhovor Pravdě poskytla, zároveň řekla, že příslušný návrh zákona předloží na dnešním jednání vlády. Kabinet podle svého webu o předloze nakonec nejednal, schválil ale další personální výměny v jiných institucích.

„RTVS nesplňuje to, co by splňovat měla. Měla by to být instituce, která by měla dávat prostor každému. Pokud (nesouzníte) s jejich názory, automaticky dostanete blok,“ tvrdila Šimkovičová.

Rozdělení RTVS zahrnula nynější vláda premiéra Roberta Fica do svého programového prohlášení. Podle Šimkovičové by takový krok například nebyl rentabilní, na co už dříve upozornil nynější šéf RTVS Ľuboš Machaj.

RTVS už dříve odmítla tvrzení Šimkovičové, že RTVS neplní svou veřejnoprávní funkci. RTVS v reakci poukázala mimo jiné na průzkum veřejného mínění, že její televizní zpravodajství diváci považují za nejobjektivnější na Slovensku. Machaj zase uvedl, že RTVS dlouhodobě čelí útokům, jejichž cílem je připravit půdu pro výměnu managementu a změnu zákona o RTVS.

Nynější slovenská vládní koalice loni v prosinci v rámci konsolidačního balíčku schválila návrh, na jehož základě RTVS může dostávat méně peněz od státu jako náhradu na zrušené koncesionářské poplatky.

Fico loni poté, co se stal počtvrté slovenským premiérem, ohlásil bojkot nejsledovanější slovenské televize Markíza, která patří do skupiny PPF rodiny zesnulého českého podnikatele Petra Kellnera, dále listů Denník N a Sme, jakož i zpravodajského portálu Aktuality.sk. Tvrdil, že otevřeně projevují nepřátelské politické postoje, a to hlavně zveřejňováním nepravdivých či neúplných informací nebo zamlčováním informací. Kritizoval rovněž RTVS.

Fico během nynějšího mandátu ministerského předsedy jen poskrovnu organizuje tiskové konference, na kterých by mu novináři mohli klást dotazy. Premiér často komunikuje prostřednictvím příspěvků na sociální síti. (ČTK)