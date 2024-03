Nemocniční lékaři chtějí, aby se do pohotovostí víc zapojili dětští praktici

Nemocniční lékaři žádají změnu u pokrytí dětských pohotovostí sloužícími lékaři, k řešení proto vyzvali ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Podle nich by je měli sloužit praktičtí lékaři pro děti a dorost povinně, podle zástupců dětských oddělení nemocnic jim to totiž už nyní ukládá zákon o zdravotních službách.

Uvedli to na dnešní tiskové konferenci. Vyjádření MZd, které loni v listopadu oslovili dopisem. Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová tehdy takovou povinnost odmítla.

„Nedovedeme si představit situaci, kdy by zákon nařídil určité části občanů, aby vykonávali v zaměstnaneckém poměru k určité organizaci práci a aby tato povinnost byla podmínkou k jejich svobodnému podnikání,“ uvedla Hülleová.

Podle primáře dětského oddělení Fakultní nemocnice Bulovka Ivana Peychla ale taková povinnost vychází ze zákona o zdravotních službách. Ten uvádí, že poskytovatel zdravotní péče je povinen podílet se na žádost kraje, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na zajištění lékařské pohotovostní služby.“

„Čtyřicet hodin týdně pokrývá běžná pracovní doba, tím pádem také běžná ordinační doba pediatra. Z celkem 168 hodin za týden je 128 hodin doba, kdy běžná ordinační doba neběží,“ dodal s tím, že v těchto 128 hodinách většinu péče zajišťují právě ambulance dětských oddělení.

Lékařů na dětských odděleních nemocnic je podle Peychla zhruba 1000 a přibližně 150 jich každou noc slouží přibližně v 80 nemocnicích. Praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD) je podle něj zhruba 1500. „Jsme přesvědčeni, že když odslouží jednu službu měsíčně, bude to stačit,“ uvedla na dnešní tiskové konferenci primářka Lucie Procházková z Krajské nemocnice Tomáše Bati.

Lékaři proto apelují na zdravotní pojišťovny a kraje, aby je k tomu dostatečně motivovaly. Motivační prvek ve formě snížení úhrady pro praktické lékaře, kteří nebudou pohotovosti sloužit, byl i v návrhu úhradové vyhlášky pro letošní rok. Nakonec ho ale ministr Vlastimil Válek (TOP 09) odmítl.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost patří podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) k odbornostem s nejvyšším průměrným věkem, většinou jsou to ženy. Podle dat z prosince 2022 bylo praktiků starších 60 let celkem 813. Podle Peychla by mohli mít praktici starší 60 let z povinnosti sloužit na pohotovostech výjimku. (ČTK)