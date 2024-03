Někteří dlužníci zdravotních odvodů zřejmě dostanou šanci je snáz vyrovnat

Někteří dlužníci odvodů na veřejné zdravotní pojištění zřejmě dostanou ve druhé polovině letošního roku šanci na jejich snazší vyrovnání. Pokud by se přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady.

Zavedení mimořádné úlevy předpokládá návrh zákona poslanců opozičního hnutí ANO a vládních KDU-ČSL, STAN a Pirátů, který dnes schválila Sněmovna zrychleně už v prvním čtení. Předlohu, která doplňuje předchozí takzvaná milostivá léta či podzimy, nyní dostanou k posouzení senátoři.

Prominutí penále a dodatečných nákladů by se podle předlohy mohlo týkat těch fyzických osob, vůči nimž byla nařízena daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se tito lidé museli přihlásit ve lhůtě od začátku července do konce listopadu. Zaplatit by je museli do konce roku. Dluhy vyšší než 5000 korun by mohli lidé splácet ve 12 měsíčních splátkách, dluhy nad 50 000 korun v 36 měsíčních splátkách. Pokud by zadlužený některou ze splátek neposlal, daňová exekuce by pokračovala. (ČTK)