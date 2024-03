První exit polls: Trumpovým voličům by nevadilo jeho případné usvědčení

Podle prvních výsledků výzkumu mezi voliči dnešních republikánských primárek by téměř dvě třetiny voličů v Severní Karolíně považovali Donalda Trumpa za vhodného pro prezidentský úřad, i kdyby byl usvědčen z trestného činu.

Totéž tvrdí o něco více než polovina voličů republikánských primárek ve Virginii.

Zhruba 4 z 10 voličů primárních voleb v Severní Karolíně se označují za součást Trumpova krajního hnutí MAGA, zatímco ve Virginii je to přibližně třetina. To je méně než 46 % voličů, kteří se s heslem MAGA ztotožnili na volebních shromážděních v Iowě. V Jižní Karolíně se jako ztotožňující se s heslem MAGA označilo asi 41 % voličů a v New Hampshire to byla asi třetina voličů republikánských primárek. (CNN)