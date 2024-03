Zemřel undergroundový umělec Pavel Zajíček, spoluzakladatel kapely DG 307

Zemřel básník, textař, hudebník a výtvarník Pavel Zajíček. V 70. letech minulého století patřil k nejvýznamnějším postavám československé nezávislé kultury. Spolu s hudebníkem Mejlou Hlavsou založil legendární hudební skupinu DG 307, v níž působil jako autor textů a frontman.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Zajíček, který byl autorem přibližně dvou desítek básnických sbírek a stovek písňových textů, zemřel dnes ve věku 72 let v Praze. ČTK to oznámila jeho dcera Michaela Zajíčková.

Pražský rodák Pavel Zajíček patřil mezi nejvýznamnější představitele českého undergroundu. V roce 1976 jej komunistický režim spolu s členy kapely The Plastic People of the Universe zatkl a na rok uvěznil.

Po propuštění podepsal Zajíček Chartu 77 a následně se stal jedním z terčů akce Asanace, jejímž cílem bylo donutit nepohodlné lidi k emigraci. Zajíček odešel v roce 1980 nejprve do Švédska, později do USA. Od roku 1995 žil opět v Praze.

V 90. letech vydal Zajíček s DG 307 alba Uměle ochuceno, Kniha psaná Chaosem nebo Šepoty a výkřiky. Jeho texty byly publikovány v samizdatu nebo v exilových časopisech, ve sbornících, po sametové revoluci vyšly i knižně, stejně jako sbírka poezie Kniha měst. Hrál malé role hrál ve filmech Knoflíkáři režiséra Petra Zelenky či …a bude hůř Petra Nikolaeva. V říjnu 2023 mu bylo uděleno čestné občanství hlavního města Prahy. (ČTK)