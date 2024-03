Uzavření dohody o příměří v Pásmu Gazy je podle Bidena v rukou Hamásu

Americký prezident Joe Biden dnes uvedl, že dohoda o příměří v Pásmu Gazy výměnou za propuštění izraelských rukojmích zadržovaných teroristickým hnutím Hamás je zapotřebí k tomu, aby bylo možné na toto palestinské území doručit více humanitární pomoci, píše agentura Reuters.

V této souvislosti Biden podle agentury AFP také poznamenal, že uzavření dohody je nyní na palestinském hnutí a Izraelci jsou ochotni spolupracovat.

„Je to v rukou Hamásu,“ řekl americký prezident novinářům před nástupem do letadla a dodal, že „Izraelci jsou ochotni spolupracovat“ a že na stole leží „rozumný“ návrh, který by umožnil propuštění rukojmích doprovázené příměřím. Zdůraznil přitom, že je třeba dostat do Pásma Gazy víc humanitární pomoci.

Šéf Bílého domu podle agentury AFP také řekl, že klid zbraní v Pásmu Gazy je potřeba, protože by v opačném případě mohlo v Izraeli být velmi nebezpečno v době muslimského postního měsíce ramadánu, jehož první den připadne na pondělí.

Také americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes zdůraznil, že uzavření dohody o příměří nyní záleží na rozhodnutí Hamásu. Ten Spojené státy i EU považují za teroristickou organizaci. Blinken zároveň vyzval Izrael, aby využil na maximum každý prostředek a způsob pro navýšení humanitární pomoci Pásmu Gazy.

Delegace Hamásu podle jeho představitelů zůstává v Káhiře na žádost zprostředkovatelů o den déle poté, co se zatím ani po dvou dnech rozhovorů nepodařilo dosáhnout pokroku ohledně dohody o příměří a propuštění izraelských rukojmích. Předběžný návrh počítá se 40denním klidem zbraní, během něhož by byly propuštěny desítky rukojmích a do Gazy by proudila humanitární pomoc, která by zabránila hrozícímu hladomoru.

Vysoce postavený představitel skupiny dnes odpoledne podle Reuters příměřím podmínil propuštění rukojmích. „Washingtonu vzkazujeme, že důležitější než posílat humanitární pomoc je zastavit dodávky zbraní Izraeli,“ řekl Usáma Hamdán na tiskové konferenci v libanonském Bejrútu.

Izrael ofenzivu v Pásmu Gazy zahájil po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října, kdy na izraelském území zahynulo 1200 lidí a dalších zhruba 250 osob zavlekli ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců na palestinské území. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní v listopadu byla propuštěna přibližně polovina z nich. Od začátku války podle zdravotnických úřadů v Gaze ovládaných Hamásem zahynulo 30 631 Palestinců, z toho většina civilistů. (ČTK)