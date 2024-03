Sněmovna nedokončila projednávání růstu příspěvků na péči pro postižené

Sněmovna dnes nedokončila projednávání koaličního návrhu na růst většiny příspěvků na péči pro postižené. Debata o novele, která má také zdůraznit podporu poskytování sociálních služeb potřebným lidem v jejich domácím prostředí, by měla pokračovat ve středu.

Poslanci se dnes kvůli delším snahám zejména zástupců opozičního ANO o změny programu nynější schůze nevypořádali s žádnou z předloh.

Novela o sociálních službách je ve druhém čtení, v němž mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy. Koaliční návrh, jak jej už podpořil sociální výbor, zvyšuje od července dávku ve třech ze čtyř stupňů závislosti na pomoci druhých od 11 do 41 procent. Nejnižší dávka by měla zůstat na současné úrovni.

Nyní dostávají dospělí měsíčně 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun a lidé do 18 let 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun. Podle pozměňovacího návrhu sociálního výboru by měli dospělí pobírat 880, 4900, 14 800 a 23 000 korun, lidé s nejvyšší dávkou v domácím prostředí pak 27 000 korun. Dětem se má vyplácet 3300, 7400, 16 100 a 23 000 korun, při péči doma 27 000 korun. Stát by na příspěvcích vydal o sedm miliard korun ročně navíc.

Opoziční hnutí ANO a SPD připravila úpravy, které by zvýšily příspěvky i v prvním stupni. Razantněji by také vzrostly částky lidem ve druhém stupni závislosti na pomoci jiných.

Ve středu by se poslanci mohli zabývat i dalšími předlohami, které byly na dnešním programu. Patří k nim schvalování poslaneckého návrhu na možnost snazšího vyrovnání dlužných zdravotních odvodů a první čtení ústavní ochrany vody.

Většinu dnešního pětihodinového jednacího dne zabralo projednávání změn programu schůze. Zabralo asi čtyři hodiny. Opoziční poslanci zejména z hnutí ANO navrhli doplnění programu schůze o desítky nových bodů, u nichž také žádali přednostní projednání. Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob tyto snahy za pětici koaličních klubů vetoval, poslanci tedy o návrzích nehlasovali. (ČTK)