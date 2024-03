Bulharský premiér podal demisi, má jej vystřídat vicepremiérka Gabriel

Bulharský premiér Nikolaj Denkov dnes podal demisi své vlády, oznámila bulharská média s tím, že parlament má ve středu 6. března hlasovat o nové vládě, vedené dosavadní vicepremiérkou a ministryní zahraničí Marijí Gabriel.

S výměnou počítá dohoda uzavřená mezi dvěma vládními uskupeními.

Příští dny mohou rozhodnout, zda se Bulharsko dočká nové vlády, anebo předčasných parlamentních voleb, které by se mohly konat 9. června souběžně s volbami do Evropského parlamentu, napsal server Sofiaglobe.com.

Denkov stál v čele vlády od loňského června. V kabinetu zastupuje uskupení Pokračujeme ve změně (PP), zatímco Gabriel je představitelkou spoluvládnoucího uskupení Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB). To nyní navrhuje, aby vláda, která zůstane ve funkci zbývající tři roky do konce nynějšího volebního období, měnila premiéra po 15 měsících namísto devíti, poznamenal portál. Upozornil současně na spory, kdo by měl v příští vládě spravovat zahraniční politiku: GERB naléhá na to, aby Gabriel i jako premiérka zůstala ministryní zahraničí, zatímco Denkov se má stát vicepremiérem a ministrem školství. (ČTK)