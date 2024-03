Nový maďarský prezident podepsal vstup Švédska do NATO

Maďarský prezident Tamás Sulyok podepsal zákon o vstupu Švédska do NATO, informuje agentura Reuters. Stalo se to jen několik hodin poté, co se Sulyok ujal prezidentského úřadu.

Maďarský parlament rozšíření aliance o Švédsko schválil 26. února po měsících průtahů, minulý týden příslušný dokument podepsal předseda parlamentu a poslal ho prezidentské kanceláři. Vláda premiéra Viktora Orbána dokumenty týkající se švédského vstupu do NATO předala parlamentu už v polovině roku 2022, hlasování však dlouho oddalovali poslanci Orbánovy vládnoucí strany Fidesz. Premiér, který udržuje blízké vztahy s Ruskem navzdory více než dva roky trvající ruské agresi vůči Ukrajině, dal najevo, že vztahy mezi Maďarskem a Švédskem ochladly kvůli tomu, že švédští politici kritizují stav maďarské demokracie a právního státu.

Maďarsko bylo poslední zemí, která vstup do NATO schválila. Švédsko se stane 32. členem aliance. Přihlášku do ní podalo společně s Finskem v důsledku ruské invaze na Ukrajinu předloni na jaře.

Podle Reuters se dá očekávat, že zbývající formality, které Švédsko k plnohodnotnému členství čekají, budou vyřízeny rychle. (ČTK)