Macron dorazil na úřad vlády, kde bude jednat s premiérem Fialou. Mluvit by měli o obranné spolupráci, energetice či válce na Ukrajině. Po schůzce mají v plánu také podpis akčního plánu strategického partnerství ČR a Francie pro roky 2024 až 2028.

Francouzský prezident Macron s premiérem Fialou. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Dokument upravuje vzájemnou spolupráci například v obraně, bezpečnosti či azylové politice.

Fiala přivítal Macrona v zahradě Strakovy akademie na nábřeží Vltavy. Na úřad vlády se akreditovalo kolem stovky novinářů. Kvůli rekonstrukci obvyklého sálu určeného pro tiskové konference se v posledních měsících využívá starý tiskový sál, který však dnes kvůli velkému zájmu kapacitně nestačil. Píšící novináři tak dostali k dispozici i prostory tělocvičny úřadu vlády.

Macron zahájil dopoledne návštěvu setkáním se studenty na Francouzském lyceu v Praze, kde promluvil při příležitosti recepce na počest francouzské komunity žijící v Česku. Následovalo jednání na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem, které se zaměřilo také mimo jiné na vojenskou pomoc Ukrajině.

Po jednání na úřadu vlády má francouzský prezident v programu účast na česko-francouzském jaderném fóru. Francouzská státní elektrárenská společnost EDF je spolu s jihokorejskou firmou KHNP jedním z uchazečů o stavbu nového bloku v jaderné elektrárně v Dukovanech. Vláda očekává nabídky v dubnu. Smlouva s vybraným dodavatelem by měla být podepsána na přelomu let 2024 a 2025 a první reaktor by měl být spuštěn v roce 2036. (ČTK)