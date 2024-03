V debatě o možné přítomnosti našich vojsk na Ukrajině bychom měli pokračovat, řekl prezident Petr Pavel po jednání s francouzským prezidentem Emanuelem Macronem. „Pokud je v našem zájmu, aby Rusko na Ukrajině neuspělo, nemůžeme pokračovat v pomoci do té míry jako teď,“ řekl Pavel.

Foto: Gabriel Kuchta, DeníkN

Prezident Pavel dodal, že na Ukrajině by mohly být přítomné jednotky západních států, které by Ukrajince cvičili a připravovaly k boji. Je obava, abychom nemluvili o vysílání bojových jednotek, protože tím by mohla být překročena červená linie, my se tady bavíme o formách asistence. Jde o to, abychom s otevřenou myslí zvážili všechny možnosti,“ dodal Pavel.

Rusko nesmí zvítězit v této válce, dodal francouzský prezident Macron.