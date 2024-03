Prezident Pavel se se svým francouzským protějškem Macronem shodl na tom, že je potřeba nadále podporovat Ukrajinu. „Česká iniciativa v podpoře zajištění munice mimo EU je významným příspěvkem. Francie se připojí,“ řekl Macron na tiskové konferenci.

Foto: Gabriel Kuchta, DeníkN

„Máme stejný pohled na vývoj situace na Ukrajině i na to, jak a v jakém horizontu by mohla být řešena,“ řekl Pavel.

„Naše debata byla otevřená a já si toho cením, protože v minulosti byly naše vztahy úzké a my se do toho nyní vracíme,“ řekl český prezident. „Jedinou cestou je pokračování podpory Ukrajiny, protože nechceme, aby Rusko se svým viděním světa ve válce uspělo,“ doplnil Pavel.

Prezidenti se během jednání dotkli také bilaterálních témat a spolupráce v oblasti obrany a energetiky. Petr Pavel se s Macronem nejspíše znovu setká už v červnu ve Francii na oslavě vylodění v Normandii.

„Rusko nesmí zvítězit“

Francouzský prezident Macron poděkoval Petru Pavlovi za přijetí na Hradě. „Rusko nesmí zvítězit v této válce a Ukrajinu budeme podporovat tak dlouho, jak to bude potřeba,“ vyjádřil se Macron k situaci na Ukrajině.

Dodal, že česká iniciativa v podpoře zajištění munice mimo EU je významným příspěvkem, ke kterému se Francie připojí. „Urychlili jsme naši evropskou výrobu, ale potřeby na Ukrajině jsou takové, že musíme pokračovat dále a oslovit třetí země mimo Evropskou unii,“ vysvětlil Macron.

Pavel je pro hledání nových forem pomoci Ukrajině

V debatě o možné přítomnosti našich vojsk na Ukrajině bychom měli pokračovat, řekl prezident Petr Pavel po jednání s francouzským prezidentem Emanuelem Macronem. „Pokud je v našem zájmu, aby Rusko na Ukrajině neuspělo, nemůžeme pokračovat v pomoci do té míry jako teď,“ řekl Pavel.

Prezident Pavel dodal, že na Ukrajině by mohly být přítomné jednotky západních států, které by Ukrajince cvičily a připravovaly k boji. Je obava, abychom nemluvili o vysílání bojových jednotek, protože tím by mohla být překročena červená linie, my se tady bavíme o formách asistence. Jde o to, abychom s otevřenou myslí zvážili všechny možnosti,“ dodal Pavel.