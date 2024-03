Srbsko uspořádá nové volby do zastupitelstva Bělehradu. Předešlé volby totiž vyvolaly protesty, které poukazovaly na to, že je provázela řada podvodů. Článek OCCRP ukázal, jak se do Bělehradu „přestěhovalo“ nápadně mnoho nebělehradských voličů, aby hlasovali pro SNS. (Investigace)