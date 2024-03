Helena Třeštíková převezme francouzský Řád umění a literatury

Dokumentaristka a pedagožka Helena Třeštíková obdrží francouzský Řád umění a literatury, jmenována byla francouzskou ministryní kultury a komunikace, paní Rimou Abdul-Malak. Slavnostně oceněna bude ve středu.

Helena Třeštíková. Foto: Gabriel Kuchta, DeníkN

Vyznamenání je udělováno za významné zásluhy na poli umění a literatury osobnostem, které přispívají k šíření umění a literatury ve Francii i ve světě.

Slavnostní ceremoniál předání francouzského vyznamenání se bude konat ve středu 6. března na velvyslanectví Francie v Praze, Řád umění a literatury předá režisérce Heleně Třeštíkové nový francouzský velvyslanec, pan Stéphane Crouzat.

„Francouzskou kulturu miluji od mládí, vždy jsem se toužila podívat do Paříže. Podařilo se mi to rok po maturitě v mých dvaceti letech, v létě roku 1969. Paříž byla pro mě zjevením: galerie, muzea, svobodné město plné inspirace. Tehdy jsem si dala závazek, že musím dokázat stát se režisérkou. Za několik měsíců se zavřely hranice Československa, do Paříže jsem se tak znovu podívala až za několik desítek let, když se tam promítaly některé mé filmy," říká Helena Třeštíková.