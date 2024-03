Nový zbraňový zákon, sjednocení základních volebních pravidel včetně ústavní novely nebo zpřísnění zákona proti praní špinavých peněz bude ve středu schvalovat Senát. Na programu má rovněž novelu, která má podle vlády pomoci omezit případný politický tlak na státní zástupce.

O politickém tlaku na státní zástupce jsme psali více zde. Senátní ústavně-právní výbor doporučil tuto předlohu, která má mimo jiné zavést sedmileté funkční období státních zástupců, kvůli chybným formulacím odmítnout.

Jistou podporu nemá ani zbraňový zákon, který vláda předložila hlavně kvůli potřebě digitalizovat zbraňový registr a propojit jej s dalšími evidencemi. Norma má také prodejcům zbraní uložit povinnost hlásit podezřelé obchody, umožnit zabavení zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkrátit lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní.

Ústavně-právní výbor normu podpořil, bezpečnostní výbor ale zatím stanovisko nepřijal kvůli odporu některých senátorů k možnosti legálně pořídit samonabíjecí zbraně. Zákon je sledován hlavně po prosincové střelbě na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde její student zabil 14 lidí a následně zastřelil i sebe.

Sjednocení volebních pravidel včetně ústavní novely, podle nichž se například obecní, krajské a senátní volby budou konat vždy o prvním říjnovém víkendu, Senát asi schválí i bez zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Tuto úpravu má obsahovat samostatná novela, kterou se zabývá Sněmovna. Ústavně-právní výbor nicméně doporučil v rámci navazujících novel, aby do libereckého senátního obvodu patřilo osm spádových obcí včetně Hrádku nad Nisou, které jsou nyní součástí českolipského obvodu.

Novela zákona proti praní špinavých peněz má rozšířit okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Navíc desetinásobně zvyšuje na jeden milion korun horní hranici pokuty pro jednotlivce za neprovedení kontroly instituce, která zákonu podléhá. Senátní výbory tuto úpravu doporučily schválit.

Senátoři budou pravděpodobně souhlasit i s dílčí novelou, podle níž by řidiči kamionů už neměli platit pokuty za to, když se při vysokorychlostním vážení zjistí, že jejich vůz je přetížený. Pokutu za to by ve správním řízení nově měli dostat jen provozovatelé vozidla. Nyní hrozí pokuta jak provozovateli, tak řidiči.

Senát bude schvalovat rovněž novelu o státní památkové péči nebo nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry, který má zpřísnit pravidla pro správce nesplácených úvěrů a obchodníky s těmito úvěry. (ČTK)