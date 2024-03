Na jednání v Káhiře o příměří v Gaze se nedosáhlo pokroku

Vyjednávání zástupců Hamásu s prostředníky v Káhiře o dočasném příměří v Gaze a propuštění izraelských rukojmích skončilo, aniž by se podařilo dosáhnout pokroku. Podle Reuters to řekl vysoce postavený člen tohoto palestinského teroristického hnutí. Na řadě jsou podle něj nyní Spojené státy a Izrael.

Čelný představitel Hamásu Básim Naím agentuře Reuters řekl, že hnutí během dvoudenních jednání zprostředkovatelům předložilo vlastní návrh na uzavření příměří a nyní čeká na odpověď od Izraelců, kteří se tohoto kola vyjednávání nezúčastnili.

„(Izraelský premiér Benjamin) Netanjahu se dohodnout nechce a míč je nyní na straně Američanů, aby ho k dohodě dotlačili,“ řekl Naím.

Izraelská vláda se k současným jednáním v Káhiře odmítla veřejně vyjádřit. Podle zdroje agentury Reuters i izraelských médií Izrael svou delegaci na pondělní jednání do Egypta nevyslal, protože Hamás nevyhověl jeho žádosti a nezaslal seznam všech žijících rukojmích, které Hamás a další ozbrojené skupiny drží od teroristického útoku ze 7. října. Naím řekl, že tento požadavek nelze splnit, dokud neutichnou zbraně, protože rukojmí jsou roztroušeni po celé válečné zóně a zadržováni různými skupinami.

Snaha o dohodu před zahájením ramadánu

Jednání v Káhiře byla označována za poslední překážku k dosažení prvního déletrvajícího příměří ve válce, kterou vede Izrael proti Hamásu v odvetě za teroristické útoky z loňského října. Předběžný návrh počítá se 40denním klidem zbraní, během něhož by byly propuštěny desítky rukojmích a do Gazy by proudila pomoc, která by zabránila hrozícímu hladomoru. Zprostředkovatelé – Spojené státy, Katar a Egypt – vyvíjejí tlak, aby byla dohoda uzavřena před zahájením muslimského postního měsíce ramadánu, který letos vychází na začátek příštího týdne.

Egyptské zdroje z bezpečnostních kruhů včera oznámily, že jsou s Izraelci stále v kontaktu, aby jednání mohla pokračovat i v nepřítomnosti izraelské delegace. Ze strany Washingtonu, nejbližšího spojence Izraele, už dříve zaznělo, že dohoda schválená Izraelem už leží na stole a záleží jen na Hamásu, zda ji přijme. Hamás, který Spojené státy i EU považují za teroristickou organizaci, toto tvrzení zpochybňuje s tím, že jde jen o snahu zbavit Izrael viny, pokud rozhovory opět zkrachují. (ČTK)