V Maďarsku se ujal funkce prezidenta Tamás Sulyok

Maďarsko má nového prezidenta, po půlnoci se jím stal někdejší předseda ústavního soudu Tamás Sulyok. Sedmašedesátiletý Sulyok v čele státu nahradil Katalin Novákovou po jejím nedávném odstoupení. Do funkce prezidenta ho navrhla vládnoucí strana Fidesz a následně ho zvolil parlament.

Podle maďarské ústavy se nově zvolený prezident může ujmout úřadu v případě předčasného ukončení mandátu bývalé hlavy státu osmý den po vyhlášení výsledků volby, napsal web Infostart.hu. Oficiálně se tak podle něj Sulyok stal prezidentem v první minutě dnešního dne.

Portál dále píše, že nově úřadující prezident by už dnes mohl podepsat zákon o vstupu Švédska do NATO, který na konci února schválil maďarský parlament. Švédsko zažádalo o členství v Severoatlantické alianci společně s Finskem po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, Maďarsko jeho vstup do obranného bloku schválilo jako poslední členská země. Finsko je členem Aliance už od loňského dubna.

Sulyokova předchůdkyně v úřadu hlavy státu Nováková odstoupila v únoru v důsledku aféry, kterou vyvolalo udělení prezidentské milosti muži odsouzenému za pomoc při utajování sexuálního zneužívání chovanců dětského domova. Skandál kolem Orbánovy dlouholeté spojenkyně vyvolal protesty a velké demonstrace.

Parlament demisi Novákové přijal 26. února a v tentýž den v prvním kole volby zvolil za novou hlavu státu Sulyoka, který je podle agentury DPA stoupencem politiky premiéra Orbána. Sulyok v krátkém projevu po svém zvolení slíbil, že bude transparentní ohledně svých rozhodnutí týkajících se milostí a ocenění.

Agentura Reuters už dříve napsala, že Orbánovi by rychlé zvolení Sulyoka mohlo umožnit opět převzít politickou iniciativu poté, co se skandál kolem Novákové ukázal být v rozporu s jedním z klíčových principů Fideszu: podporou tradičních rodin a křesťanských hodnot. (ČTK)