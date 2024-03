Kočner nemusí dokazovat, odkud unikly jeho údaje, rozhodl Soudní dvůr EU

Soudní dvůr EU zrušil rozsudek soudu nižší instance v případu ochrany dat slovenského podnikatele Mariana Kočnera v souvislosti se zveřejněním informací po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové v roce 2018.

„Europol a členský stát, v němž vznikla škoda v důsledku protiprávního zpracování údajů, ke kterému došlo v rámci spolupráce těchto subjektů, jsou za tuto škodu společně a nerozdílně odpovědní,“ píše se ve zprávě k rozsudku. „Dotyčná fyzická osoba musí prokázat pouze to, že v rámci spolupráce Europolu a dotyčného členského státu došlo k protiprávnímu zpracování údajů, které jí způsobilo škodu,“ stojí dále.

Kočner tedy musí prokázat jen to, že bylo zasaženo do jeho soukromí, nikoliv zda to zavinil Europol, nebo slovenské orgány.

Vězněnému podnikateli, jenž bývá spojován s Kuciakovou vraždou, soudní dvůr přiznal odškodné 2000 eur (50 800 korun). Kočner dříve po Tribunálu Soudního dvora EU jakožto soudu nižší instance požadoval odškodné 100 000 eur (2,5 milionu korun).

Kočner žaloval Europol za údajný únik informací. Podnikatel tvrdil, že evropská policejní agentura mohla za to, že se ve slovenských médiích v době vyšetřování Kuciakovy vraždy objevily citlivé informace o jeho osobě, včetně intimní komunikace s partnerkou. Tvrdil také, že slovenská média jej označovala za mafiána kvůli tomu, že figuroval na „seznamu mafiánů“ Europolu. V září 2021 tribunál jeho žalobu zamítl.

Slovenský soud první instance loni v novém líčení opětovně zprostil Kočnera obžaloby z objednání Kuciakovy vraždy, naopak vinnou ze sjednání zločinu uznal Kočnerovu známou Alenu Zsuzsovou. Verdikt není pravomocný, případem se znovu zabývá slovenský nejvyšší soud, který v roce 2021 zrušil osvobozující verdikt nižšího soudu nad Kočnerem a Zsuzsovou. Kočner si odpykává devatenáctiletý trest vězení za padělání směnek. (ČTK)