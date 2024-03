Vadym Syrda, který po hádce o zálohované kelímky bodl do krku hosta v pražském klubu Cross, si za pokus o vraždu odpyká 11,5 roku vězení. Pravomocně to dnes potvrdil pražský vrchní soud.

Úhrnný trest zahrnuje i další Syrdovy skutky, konkrétně pokus o těžké ublížení muži v jiném baru a také vyhrožování nožem dívce na večírku. Mladík se hájil tím, že soudy nesprávně zjistily, co se při incidentech vlastně stalo. Uvedl také, že měl problém s alkoholem.

Za nepřiměřenou reakci může podle Syrdy alkohol

„Uvědomuju si, že musím nést odpovědnost za své činy, ale opravdu jsem nechtěl nikomu ublížit. Nechci všechno svalovat na alkohol, ale všechny mé nepřiměřené reakce byly kvůli němu. Jinak jsem hodnej, milej člověk,“ řekl dnes pětadvacetiletý Syrda odvolacímu senátu. Uvedl také, že za rok ve vazbě se změnil a začal studovat filozofii a psychologii, aby se rozvíjel a stal se lepším člověkem.

Nejzávažnější ze skutků spáchal Syrda loni 4. března na chodbě vedoucí k záchodům v holešovickém klubu Cross. Kolem půl šesté ráno ho tam konfrontovali dva jiní hosté, kterým sebral tři zálohované kelímky. V hádce Syrda jednoho z nich bodl a utekl. Napadeného muže převezli záchranáři do nemocnice, kde strávil týden a dodnes se potýká s následky útoku.

Z mužů v klubu měl Syrda strach

Obžalovaný k tomu řekl, že kelímky si vzal omylem. Z mužů v klubu měl podle vlastních slov strach, protože byl v minulosti několikrát napadený. Jeho obhájce tvrdil, že ze Syrdovy strany mohlo jít o nutnou obranu. Odvolací senát to ale jednoznačně odmítl. „O nutné obraně nelze vůbec uvažovat. Samotný konflikt vyvolal sám obžalovaný tím, že si přisvojil kelímky. Útok byl velmi nebezpečný – pokud by byl jen trochu jiný sklon nože, měl by fatální následky,“ poznamenal soudce Martin Zelenka.

S nožem útočil i v baru v centru Prahy

Po Syrdově zadržení a umístění do vazby vyšlo najevo, že zhruba dva týdny před tímto incidentem útočil mladík s nožem v ruce i v baru Friends v centru Prahy. Vadilo mu, že si jeho přítelkyně sedla vedle jiného muže. Vyhrožoval mu, že ho pobodá, poté odešel a skutečně se vrátil se zavíracím nožem, kterým bodl směrem k žebrům svého soka. Muž ránu instinktivně vykryl a nůž se při tom zavřel. Syrda utekl, poté se ale znovu vrátil, na muže se vrhl zezadu, sevřel ho do „kravaty“ a zakousl se mu do brady. Odešel až poté, co ho jiný z hostů zasáhl pepřovým sprejem. Podle Syrdovy verze si se sokem plánoval jenom promluvit a přesvědčit ho, aby se omluvil.

V květnu 2022 pokousal Syrda dalšího člověka, konkrétně dívku, kterou chtěl po jiné malicherné hádce vyhodit z večírku ve svém bytě na Smíchově. Zakousl se jí do ucha, tahal ji za vlasy, přiložil jí ke krku nůž a také křičel, že ji zabije. Dívka se před ním zamkla v koupelně, poté se jí z bytu podařilo utéct. (ČTK)