Ukrajinci zveřejnili záběry z palub dronů, které napadly ruskou loď

Ukrajinská vojenská rozvědka zveřejnila video z útoku na ruskou hlídkovou loď Sergej Kotov. Ukrajinci hlásí, že ji potopili, tento okamžik nicméně na záběrech není. Je ale vidět série útoků působících velmi těžké poškození.

📽️ Як топили «сєрґєя котова» ― відео знищення патрульного корабля чф рф 🔗 https://t.co/UNfZROKTBW pic.twitter.com/llI1MoWyDY — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 5, 2024

Sergej Kotov je – či byla – velkou hlídkovou lodí o zhruba trojnásobném výtlaku oproti nedávno potopené raketové korvetě Ivanovec. Právě při útoku na tuto korvetu se stalo, že palubní videa z ukrajinských námořních dronů oblétla svět (popsali jsme je zde); útok na loď Sergej Kotov je dokumentovaný stejným způsobem.

Z pohledu ruské černomořské flotily lze mluvit o středně velké lodi (viz tato grafika; Sergej Kotov je zakreslen v devátém řádku). Rusové ji svého času používali k námořní blokádě ukrajinských přístavů.

Útok pěti dronů

Dvouminutové video obsahuje celkem čtyři velké výbuchy na palubě lodi a jeden, u nějž se zdá, zda nenastal mimo loď (mohlo jít o jeden z ukrajinských dronů Magura V5, které používají k útokům na ruské lodě a který se Rusům podařilo trefit).

Ukrajinci také zveřejnili audiozáznam konverzace ruských důstojníků, na níž zaznívá, že loď napadlo pět dronů.

Drony Magura V5 nesou dvousetkilogramovou nálož a oproti ruské hlídkové lodi dokážou vyvinout podstatně větší rychlost (o něco víc než o 20 kilometrů v hodině). Ruské plavidlo tak uniknout nemohlo, přesto by v plné rychlosti mělo k obraně podstatně lepší podmínky a více času. To ale nejspíš není případ tohoto útoku – na žádném ze záběrů se nezdá, že by ruská loď plula na plný výkon.

Osud lodi je nejistý

Záběry z ukrajinských plavidel zachycují ruskou loď ze zadní polosféry a častěji z levoboku. Na levobok také dopadají ukrajinské údery; na jednom ze záběrů ukrajinský dron domanévruje až k přídi, na níž má ruská loď velkorážní kanón.

Dvouminutové ukrajinské video neobsahuje samotný okamžik potopení lodi, což je rozdíl oproti videu z potopení korvety Ivanovec.

Je pravděpodobné, že by jej Ukrajinci zveřejnili rádi, pokud by jím disponovali, zároveň je ale na ruské lodi zjevné, že je těžce poškozena. Její osud je nejistý, i kdyby ale Rusové zabránili jejímu potopení, nezdá se, že by kdykoliv brzy mohla být znovu bojeschopná.