Že důchody nepatří na burzu? Nikdy jsem neviděl hloupější heslo, říká šéf pražského trhu Koblic

V Česku stoupá počet nákaz černým kašlem. Za první týdny letošního roku se prokázalo už 1217 případů, třetinu z nich tvoří děti a adolescenti ve věku jedenáct až devatenáct let. Peter Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd popisuje, co je příčinou nebývalého vzestupu tohoto onemocnění. „Vakcína, která se používá posledních sedmnáct let, neposkytuje tak dlouhou dobu ochrany,“ vysvětluje.