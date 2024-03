Státy EU by se měly vyhnout jednostranným opatřením, která by mohla zvyšovat ceny plynu pro budoucí spotřebitele. Na jednání v Bruselu to řekl český ministr průmyslu Jozef Síkela. Právě proto chce jednat o zrušení poplatku, který Německo vybírá za tranzit zemního plynu přes své území.