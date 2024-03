NATO ve Skandinávii cvičí obranu rozšiřujícího se severského území

Severoatlantická aliance zahájila téměř dvoutýdenní cvičení v Norsku, Švédsku a Finsku, aby otestovala své plány kolektivní obrany pro nově rozšířené severské křídlo. Do cvičení s názvem Nordic Response se zapojí přes 20 000 vojáků ze 13 členských zemí NATO.

„Nordic Response 24 začalo! V následujících dvou týdnech bude 20 000 spojeneckých vojáků nacvičovat obranu severních území naší aliance,“ oznámila včera norská armáda, která podle agentury AP cvičení vede. Akce potrvá do poloviny měsíce.

Finská armáda oznámila, že je to poprvé, co se účastní cvičení tohoto druhu od loňského vstupu Finska do NATO. Do probíhajících manévrů nasadila přes 4000 svých příslušníků. Podobnou účast ohlásilo Švédsko, které zatím členem aliance není, ovšem k přijetí už je velmi blízko poté, co jeho žádost před týdnem schválil maďarský parlament.

Zatímco Norsko je v NATO od jeho založení a hostí alianční cvičení každé dva roky, Švédsko a Finsko se pro vstup rozhodly v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Válka v zemi sousedící s NATO vyvolala změny v aliančních plánech a provází ji mimo jiné posilování východního křídla.

S rozšiřováním o skandinávské země se zase cvičení v arktických podmínkách přejmenovalo z původního názvu Cold Response. „Díky vstupu Finska do NATO a očekávanému vstupu Švédska rozšiřujeme cvičení na Nordic Response s širší účastí spojenců,“ řekl brigádní generál norského letectva Tron Strand.

Manévrů se kromě těch ze severských zemí účastní také jednotky z Německa, Francie, Británie či Spojených států, cvičení zahrnuje více než 50 plavidel a 110 letadel. Je jednou z etap několikaměsíčního programu Steadfast Defender, který má prověřit schopnost spojenců rychle nasadit síly v různých částech Evropy. (ČTK)