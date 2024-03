Trumpův hlavní účetní se rozhodl přiznat ke křivé výpovědi před soudem

Bývalý finanční ředitel firmy Trump Org Allen Weisselberg se rozhodl přiznat ke křivé výpovědi., informuje stanice ABC. Usvědčil ho článek časopisu Forbes a jeho redaktoři, kteří se ozvali poté, co se dozvěděli o jeho výpovědi před soudem. Měli důkazy o tom, že nemluví pravdu.

Finanční ředitel firmy Trump Org. Allen Weisselberg byl po téměř padesáti letech práce pro Trumpovu rodinu v 74 letech obviněn z krácení daní, krádeže, konspirace a dalších podvodů. Vinu přiznal a šel do vězení. Další soud mu vystavil doživotní zákaz činnosti v New Yorku. Dnes se rozhodl přiznat k dalšímu trestnému činu – lhaní před soudem. Foto: Carlo Allegri, Reuters

Pětasedmdesátiletý Weisselberg se této nepravdivé výpovědi dopustil v říjnu v občanskoprávním procesu, v němž byl rovněž obviněn z podvodu.

Během své výpovědi se snažil vysvětlit, proč byl Trumpův byt na manhattanské Páté avenue, který má rozlohu zhruba 1000 čtverečních metrů, uveden v Trumpově prohlášení o finanční situaci jako byt o rozloze 3000 čtverečních metrů.

„V poměru k jeho čistému jmění to bylo zanedbatelné, takže jsem se na to příliš nesoustředil,“ řekl Weisselberg během procesu. „Nikdy jsem se tím bytem ani nezabýval.“

Jenže časopis Forbes po Weisselbergově vystoupení vydal článek, který ho obvinil ze lhaní pod přísahou. Novináři doložili, že Weisselberg se bytem zabýval a dokonce hrál klíčovou roli ve snaze přesvědčit redaktory časopisu, že byt měří 3000 metrů čtverečních.

Weisselberg potvrzoval údajnou rozlohu bytu v dopise

Své obvinění doložili e-maily reportéra Forbesu, který v Trump Org zjišťoval objasnit velikost bytu. V jednom z nich byl také dopis podepsaný Weisselbergem, kde finanční ředitel potvrzoval trojnásobně nadsazenou plochu bytu Trumpově účetní organizaci Mazars. Tento dopis Weisselberg osobně podepsal a vedení firmy ho redakci zaslalo jako důkaz rozlohy. Ta se později ukázala jako falešná.

Rozloha Trumpova bytu byla jedním z příkladů jeho nadhodnocování nemovitostí, díky kterým získával úvěry na další nemovitosti a budoval tak své bohatství. Za tyto podvody byl Trump před dvěma týdny odsouzen k zaplacení pokuty 355 milionů dolarů plus úroky, celkově tedy přes 460 milionů dolarů.

Už druhý trestný čin

Weisselberg už za své finanční podvody v účetnictví Trump Org jednou pykal, když byl odsouzen k pěti měsícům vězení. Tehdy se v roce 2022 přiznal k daňovým podvodům v hodnotě téměř dva miliony dolarů. Lhaní před soudem je tak už druhý trestný čin.

Pro Trumpovu rodinu pracoval přes 50 let, účetnictví vedl ještě exprezidentově otci. Hraje rovněž klíčovou roli v trestní obžalobě Trumpa z vyplácení peněz pornoherečce – byl to on, kdo tehdejšímu Trumpově právníkovi Michaelu Cohenovi poradil schéma, jak vyplacené peníze dostat do účetních nákladů a vyinkasovat od Trumpa zpět v několika splátkách. Tento soudní proces s Trumpem začíná za 21 dní a je první ze čtyř trestních obžalob, kterým exprezident čelí. (ABC News)

