Případů černého kašle v ČR je letos téměř 1700, za týden jich přibylo 449

Za poslední týden přibylo v Česku 449 případů černého kašle, od začátku letošního roku jich je 1666. Informace na sociální síti X zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ).

„Nejvíce případů onemocnění i nejvyšší nemocnost je ve věkové skupině 15 až 19 let,“ informoval SZÚ. Podle zveřejněného grafu tvoří téměř třetinu případů. Nemocní jsou lidé ve věku od narození do 96 let, medián je 35 let. „U dětí do jednoho roku života je v roce 2024 hlášeno již 36 případů nemocnění,“ doplnil SZÚ.

Očkování proti takzvané pertusi bylo v ČR zahájeno v roce 1958. V letech 1984 až 2004 nemoci v ČR nikdo nepodlehl, od roku 2004 evidují lékaři podle SZÚ čtyři úmrtí neočkovaných kojenců, v roce 2014 zemřel senior.

Z regionů je v současné době nejvíc případů v Jihočeském (357), Středočeském kraji (258) a na Vysočině (253), naopak nejméně v Plzeňském a Karlovarském kraji. Ve Zlínském kraji byl podle SZÚ za týden nejvyšší nárůst, počet případů se tam více než zdvojnásobil. (ČTK)