Šalomoun: Česko se brzy posune vpřed se zákonem o lobbingu

Česko se brzy posune vpřed v oblasti zákonné úpravy lobbování, sdělil Deníku N ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti) v reakci na nově vydanou zprávu Rady Evropy o prevenci korupce v zemi.

„Za sebe mohu rychle reagovat na výtku, která se týká chybějícího právního rámce pro úpravu lobbování v Česku. Tady nás čeká brzy posun vpřed. V nejbližší době nová pravidla pro lobbing doprojedná vláda a pošle zákon do Parlamentu. Je zde velký zájem novou regulaci schválit, a to i proto, že je to navázáno na čerpání peněz z Národního plánu obnovy,“ napsal Šalomoun, který je zároveň předsedou Legislativní rady vlády a Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

S nově vydanou zprávou protikorupční skupiny GRECO se jeho úřad hodlá nejprve podrobně seznámit.

„Z dalších protikorupčních zákonů můžu vedle již účinného zákona o ochraně oznamovatelů zmínit novelu zákona o státním zastupitelství či novelu zákona o kárných řízeních, které již vláda schválila a projednávají se v Parlamentu. I díky jejich přijetí se situace v oblasti boje s korupcí v České republice posune vpřed,“ dodal Šalomoun.

Jím vedená Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí také požádala rezort spravedlnosti o analýzu nedostatků současného zákona o střetu zájmů. Výsledkem analýzy by měla být identifikace mezer v zákoně a návrh vhodné nápravy. Analýza by podle Šalomouna měla být hotová do konce března. „Velká část nových doporučení v 5. hodnoticím kole (skupiny GRECO, pozn. red.) se týká právě předcházení střetu zájmů u vrcholných představitelů výkonné moci,“ upřesnil.

