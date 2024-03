Síkela: Státy EU by se měly vyhnout opatřením, která mohou zvýšit ceny plynu

Státy EU by se měly vyhnout jednostranným opatřením, která by mohla zvyšovat ceny plynu pro budoucí spotřebitele. Na jednání v Bruselu to řekl český ministr průmyslu Jozef Síkela. Právě proto chce jednat o zrušení poplatku, který Německo vybírá za tranzit zemního plynu přes své území.

Závislost Evropy na ruském plynu byla podle Síkely po dlouhou dobu nástrojem, kterým se ruský prezident Vladimir Putin snažil kontrolovat i vydírat členské státy EU. „Po ruské agresi se Evropa spojila, zkoordinovala své kroky a podařilo se nám tuto zbraň Putinovi odejmout. Musíme ale zůstat pozorní a mít na paměti, že plyn je stále možné použít jako zbraň proti nám,“ dodal český ministr s odkazem na ruskou invazi na Ukrajinu.

Právě v této souvislosti chce na dnešním jednání diskutovat o dalším zvýšení bezpečnosti evropského trhu s plynem. S tím souvisí i úsilí, aby Německo zrušilo poplatek za tranzit plynu. Českou iniciativu v tomto směru podporují i další země, například Polsko, Rakousko, Maďarsko a Slovensko.

Německý poplatek, jehož cílem má být pokrytí nákladů na ukládání plynu v zásobnících, je podle dřívějších informací ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) 1,86 eura (přes 47,15 Kč) za megawatthodinu pro veškerý plyn exportovaný z Německa. Podobný poplatek podle ministerstva zvažuje zavést i Itálie a další země.

Jak český ministr průmyslu uvedl, bude se snažit prosadit, aby Německo poplatek přestalo vybírat. Doufá přitom, že nebude potřeba, aby musela zakročit Evropská komise. „Jsem pevně přesvědčen o tom, že ještě předtím, než by došlo k nějakým zásahům, bude lepší se dohodnout a já v tu dohodu pevně věřím,“ řekl Síkela. Brzy by měl o tématu jednat přímo i s německým ministrem hospodářství Robertem Habeckem. Dnes je v Bruselu pouze státní tajemník Sven Giegold. (ČTK)