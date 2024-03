Mluvčí Kremlu Peskov řekl, že „rozhovor důstojníků německé armády o možnostech Ukrajiny útočit na cíle v Rusku ukazuje na přímé zapojení kolektivního Západu do konfliktu“. V interním rozhovoru zaznělo, že by Ukrajina mohla použít německé rakety Taurus.

„Je třeba samozřejmě ještě zjistit, zda to v bundeswehru dělají ze své iniciativy. Pak je otázka, nakolik je bundeswehr řízený a jak moc to vše kontroluje pan Scholz, nebo je to součást státní politiky Německa,“ řekl novinářům Peskov.

Moskva už dříve dala najevo, že bude po Německu požadovat vysvětlení. „Německý velvyslanec byl předvolán. Samotný (zveřejněný hovor) naznačuje, že v útrobách bundeswehru se věcně a konkrétně projednávají plány na údery na ruské území,“ řekl dále podle ruské agentury Peskov.

Zvukový záznam rozhovoru zveřejnila šéfredaktorka ruské televize RT Margarita Simonjan. Vysoce postavení představitelé německého letectva na nahrávce pořízené při telekonferenci na běžně používané platformě Webex hovoří mimo jiné o tom, jak by Ukrajina teoreticky mohla použít německé střely s plochou dráhou letu Taurus k útoku na Krymský most spojující ruskou pevninu s Krymem.

Německý ministr obrany Boris Pistorius v neděli zveřejnění rozhovoru označil za součást ruské hybridní války. Kancléř Scholz uvedl, že Berlín vyšetřuje závažný únik informací z jednání vysoce postavených příslušníků letectva. (ČTK)