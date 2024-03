Česká republika by měla přijmout opatření k prevenci korupce u vrcholných politiků a zástupců policie. Vyplývá to ze zprávy protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO).

Česko má podle ní sice pevný právní rámec pro boj s korupcí v souvislosti s nejvyššími výkonnými funkcemi, ale příliš málo se zaměřuje na poradenství a školení, stejně jako na dohled a prosazování protikorupčních pravidel.

Ve zprávě skupina poukazuje na to, že většina osob ve vrcholných výkonných funkcích nepodléhá etickým pravidlům a nemá k dispozici poradenství v oblasti bezúhonnosti, a dále také na to, že lobbování zůstává neregulované. Zpráva také zdůrazňuje, že poradci ministrů by měli podléhat požadavkům na zveřejňování informací o svém majetku, zájmech a činnostech.

Policii skupina GRECO doporučuje, aby české orgány přijaly opatření ke zvýšení zastoupení žen na všech úrovních, zejména na vedoucích pozicích. (ČTK)