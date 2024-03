Americká viceprezidentka Kamala Harris požaduje, aby teroristické hnutí Hamás souhlasilo s okamžitým vyhlášením šestitýdenního příměří v Pásmu Gazy. Izrael vyzvala, aby zvýšil dodávky pomoci do Pásma Gazy. Tamní situaci nazvala humanitární katastrofou.

„Vzhledem k obrovskému rozsahu utrpení v Gaze je třeba okamžitě uzavřít příměří. Na stole je dohoda, a jak jsme již řekli, Hamás s ní musí souhlasit. Pojďme dosáhnout příměří,“ řekla viceprezidentka.

Včera do Káhiry dorazila delegace Hamásu, aby v posledním kole jednání mluvili o příměří. Jestli došlo k pokroku, není jasné. Americká strana požaduje, aby bylo příměří vyhlášeno nejpozději do začátku Ramadánu, tedy do 11. března. (Reuters)