Video dne: Willy Wonka Oscary nedostane, další divácké ovace ano

Loňský půvabný muzikál Wonka do oscarových nominací překvapivě nepronikl, a to ani v technických kategoriích. Poté, co bodoval v kinech, teď zamíří na HBO.

Muzikál Wonka měl pozitivní divácké i recenzentské ohlasy a dařilo se mu i v kinech, jen v těch českých jej vidělo 165 tisíc diváků a loni byl devatenáctým nejnavštěvovanějším filmem českých kin. Recenzi Wonky čtěte zde.

Přesto film Paula Kinga nepronikl do oscarového klání ani s jedinou nominací, ač se předpokládalo, že minimálně v kategoriích hudební, kostýmní či makeupové by mohl.

U oscarových akademiků mu mohlo uškodit, že do kin vstoupil až v půlce prosince, kdy už se volily oscarové přednominace a tak jimi nezaslouženě propadl. Teď si film může užít ještě širší spektrum diváků, od tohoto pátku bude k vidění na HBO Max.